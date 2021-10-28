Дина Аверина сравнила поражение на чемпионате мира с ситуацией на Олимпиаде

Дина Аверина о серебре в упражнениях с лентой на ЧМ: такая ситуация была, и мы ее помним

Россиянка Дина Аверина прокомментировала завоевание серебряной медали в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Ее слова приводит ТАСС.

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним. Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему», — сравнила она поражение на ЧМ и на Олимпийских играх в Токио. Она подчеркнула, что на обоих турнирах сделала все возможное для победы.

Ранее 28 октября Аверина проиграла представительнице Белоруссии Алине Горносько 0,05 балла в упражнениях с лентой. На третьем месте расположилась ее сестра Арина. Медаль стала для Дины Авериной четвертой на этом ЧМ. До этого спортсменка одержала победу в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Таким образом, она остается 16-кратной чемпионкой мира.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,15 балла. В России судейство на турнире сочли необъективным.