Дина Аверина проиграла белоруске в борьбе за золото чемпионата мира

Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с лентой на ЧМ, проиграв белоруске Горносько

Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Спортсменка набрала за свое выступление 23,900 балла. Аверина проиграла представительнице Белоруссии Алине Горносько, в активе которой 23,950 балла. На третьем месте расположилась сестра Авериной Арина с 23,450 балла.

Медаль стала для Дины Авериной четвертой на этом ЧМ. До этого спортсменка одержала победу в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Таким образом, она остается 16-кратной чемпионкой мира. Рекорд принадлежит россиянке Евгении Канаевой, на счету которой 17 побед.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. В России сочли судейство на турнире необъективным.