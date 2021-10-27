Дина Аверина прокомментировала победные выступления на чемпионате мира-2021

Дина Аверина о победах на чемпионате мира по художественной гимнастике-2021: мы кайфуем

Выступление на соревнованиях со зрителями доставляет кайф участницам чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии, заявила россиянка Дина Аверина. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка, завоевавшая 20 октября две золотые медали турнира, поблагодарила болельщиков за поддержку. «Мы идем, кайфуем, выступаем. Стараемся войти в поток и сделать так, как мы умеем. День закончился, слава богу, завтра новый день, будем работать дальше и еще лучше», — прокомментировала свои победные выступления Аверина.

Ранее в среду, 27 октября, на результат Дины Авериной отреагировала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она заявила, что золотые медали не гарантируют участие спортсменки в Олимпийских играх в Париже, так как каждый день все меняется.

Ранее в тот же день Дина Аверина стала первой в упражнениях с обручем и мячом, что позволило ей стать 15-кратной чемпионкой мира. Ее сестра-близнец завоевала серебряную медаль в упражнении с мячом.