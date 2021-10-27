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Винер-Усманова оценила две победы Авериной на чемпионате мира

Винер-Усманова заявила, что Дина Аверина заслужила похвалу за победы на чемпионате мира
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Фото: Kohei / Globallookpress.com

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала нормальными две победы россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии. Ее слова приводит РБК.

Винер заявила, что золотые медали Авериной не являются гарантиями ее участия в Олимпийских играх в Париже, так как каждый день все меняется. При этом она подчеркнула, что гимнастка заслужила похвалу за свое выступление. «Сегодня она молодец, получила наивысшую оценку, которой никогда не было на чемпионатах мира и Олимпиадах. Это очень похвально. Еще очень многое предстоит впереди», — оценила выступление подопечной глава федерации.

Ранее 27 октября Дина Аверина завоевала две золотые награды: в упражнениях с обручем гимнастка набрала 27,750 балла, а с мячом — 29,125 балла. Таким образом, она стала 15-кратной чемпионкой мира.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. В России сочли судейство на турнире необъективным.

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