Сестры Аверины отправятся на чемпионат мира с новым личным тренером

Юлия Барсукова поедет на чемпионат мира с Диной и Ариной Авериными в роли личного тренера

Гимнастки Арина и Дина Аверины отправятся на чемпионат мира-2021 в сопровождении нового личного тренера, Юлии Барсуковой. Об этом ТАСС сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

По ее словам, прежний тренер спортсменок Вера Шаталина не поедет на турнир по семейным обстоятельствам. «Я думаю, что все нормально, просто она очень устала», — заявила Винер-Усманова.

8 октября четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что сестры Аверины не примут участия в Играх в Париже в 2024 году. По словам бывшего спортсмена, в художественной гимнастике выступают до 25-26 лет. Немов допустил, что может ошибаться.

В активе Дины Авериной 13 побед на чемпионатах мира и серебро Олимпиады в Токио. Арина Аверина четыре раза выигрывала первенство планеты, на Играх в Японии она стала четвертой. Россиянкам по 23 года.

Чемпионат мира по художественной гимнастике-2021 пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.