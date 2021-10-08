Немов оценил шансы сестер Авериных выступить на Олимпиаде-2024

Алексей Немов допустил, что сестры Аверины не выступят на Играх 2024 года в Париже

Россиянки Дина и Арина Аверины не выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже. Такое мнение четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал в интервью «Комсомольской правде».

Спортсмен низко оценил шансы гимнасток принять участие в Играх из-за их возраста. По словам Немова, в художественной гимнастике выступают до 25-26 лет. При этом он допустил, что может ошибаться.

3 октября о перспективах сестер Авериных на Играх-2024 высказалась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. По ее мнению, россиянки должны там выступить и победить.

В активе Дины Авериной 13 побед на чемпионатах мира и серебро Олимпиады в Токио. Арина Аверина четыре раза выигрывала первенство планеты. Россиянкам по 23 года.