Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем на чемпионате мира в Японии

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Спортсменка набрала за свое выступление 27,750 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько с 25,950 балла. На третьем месте расположилась итальянка София Раффаэли, в активе которой 25,850 балла.

Таким образом, Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира. До этого она побеждала на мировых первенствах 2017-го, 2018-го и 2019-го.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. Сестра-близнец российской гимнастки Арина не попала на пьедестал почета, заняв четвертое место. В России сочли судейство турнира необъективным.