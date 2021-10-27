Путин обратился к завоевавшей два золота на чемпионате мира гимнастке Авериной

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Глава государства обратился к спортсменке на сайте Кремля.

Он отметил, что гимнастка своим успехом красиво открыла золотой счет российской команды на турнире. Путин также пожелал Авериной удачи и вдохновения для новых успехов.

Ранее в среду, 27 октября, Дина Аверина завоевала золотые медали чемпионата мира в упражнениях с обручем и мячом. Двойной успех позволил россиянке довести общее количество побед на чемпионатах мира до 15.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Россиянку опередила израильтянка Линой Ашрам, которая отказалась принимать участие в чемпионате мира по профессиональным соображениям.

