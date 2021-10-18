16-летняя российская гимнастка выиграла четыре золотые медали на этапе Гран-при

Лала Крамаренко завоевала четыре золота на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Российская гимнастка Лала Крамаренко стала лучшей в четырех дисциплинах на этапе Гран-при в испанской Марбелье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летняя россиянка завоевала четыре золотые медали и одно серебро. Она выиграла зачет в индивидуальном многоборье, набрав 102,85 балла. Спортсменка обошла представительницу Украины Викторию Оноприенко и соотечественницу Анастасию Симакову.

Крамаренко стала лучшей в упражнениях с обручем, мячом, лентой. Второй результат она показала в упражнениях с булавами.

В 2021 году Крамаренко завоевала золото на Кубке мира в Минске. Она заняла первое место в упражнениях с лентой. Гимнастка также трижды выигрывала чемпионат мира среди юниоров. На счету Крамаренко золото чемпионата Европы в командном зачете.

Крамаренко тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой.