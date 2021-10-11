Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии высказалась о судействе на ОИ

Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии: наши спортсменки были на ОИ лучшими

Судейство на Олимпийских Играх в Токио было справедливым. Такое мнение в Facebook высказала глава Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева.

Она не согласилась с теми, кто считает победу болгарских гимнасток в групповом многоборье незаслуженной. По ее мнению, представительницы ее страны лучше всех выполнили самую сложную программу.

«Мы уважаем наших соперников и считаем, что заслуживаем их уважения», — добавила Раева. Она также отметила, что решила выступить публично из-за обвинений в нечестном судействе со стороны России.

16 сентября в похожем ключе высказалась генеральный секретарь болгарской федерации Росина Атанасова. Она также отметила, что победа ее соотечественниц была заслуженной.

На Олимпиаде в Токио сборная России впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном и групповом многоборье. В первой дисциплине победительницей стала израильтянка Линой Ашрам, а во второй — команда Болгарии. Гимнастки из этой страны впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.