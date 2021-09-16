Сборная Болгарии по художественной гимнастике заявила о нечестной игре россиянок

Генеральный секретарь Болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова высказалась о критике судейства на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит ТАСС.

Атанасова выступила против критики со стороны российской стороны и заявила о нечестной игре российской сборной. «Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший. Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема», — отметила она, добавив, что Болгария стояла у истоков развития художественной гимнастики.

11 сентября президент России Владимир Путин заявил, что лидерство России в художественной гимнастике сохранилось. Он добавил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио сражались достойно, несмотря на политизированные решения в отношении команды.

Сборная России впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном и групповом многоборье на Олимпиаде. В первой дисциплине победительницей стала израильтянка Линой Ашрам, а во второй — команда Болгарии. Местные гимнастки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.