Винер оценила слова главы Федерации гимнастики Болгарии о судействе на ОИ

Винер-Усманова заявила, что Болгария имеет право на свое мнение о судействе на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова главы болгарской федерации Илианы Раевой, признавшей справедливым судейство на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Винер-Усманова заявила, что каждая страна имеет право на свое мнение.

Ранее 11 октября Раева не согласилась с теми, кто считает победу болгарских гимнасток в групповом многоборье незаслуженной. По ее мнению, представительницы ее страны лучше всех выполнили самую сложную программу.

На Олимпиаде в Токио сборная России впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном и групповом многоборье. В первой дисциплине победительницей стала израильтянка Линой Ашрам, а во второй — команда Болгарии. Гимнастки из этой страны впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.