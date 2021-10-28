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Винер-Усманова увидела в поражении Авериной на ЧМ повторение ситуации на ОИ

Ирина Винер-Усманова назвала судейство на ЧМ повторением ситуации на Олимпиаде в Токио
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала поражение Дины Авериной на чемпионате мира-2021, сообщает ТАСС.

Винер-Усманова увидела в судействе упражнений с лентой на ЧМ повторение ситуации, которая произошла на Олимпийских играх в Токио, когда Аверина проиграла израильтянке Линой Ашрам в финале многоборья. Лента была последним видом программы, и Ашрам потеряла предмет.

«Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности», — сказала Винер-Усманова.

Ранее 28 октября Аверина завоевала серебро в упражнении с лентой на ЧМ, первой стала представительница Белоруссии Алина Горносько. На третьем месте расположилась сестра Авериной Арина.

Медаль стала для Дины Авериной четвертой на этом турнире. До этого спортсменка одержала победу в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Таким образом, она остается 16-кратной чемпионкой мира.

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