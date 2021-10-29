Призер Олимпиады назвала условие победы Дины Авериной в личном многоборье на ЧМ

Россиянке Дине Авериной для победы в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии нужно выступить на своем уровне. Такое условие назвала призер Олимпийских игр Яна Батыршина, слова которой приводит ТАСС.

Спортсменка подчеркнула, что Аверина является единственной гимнасткой, которая на нынешнем турнире во всех выступлениях не допустила ни одной ошибки. «Если она выступит так же, как в предыдущие два дня, получит свою золотую медаль», — добавила Батыршина.

Соревнования в личном многоборье пройдут 30 октября. 29 октября Аверина в составе сборной России выиграла в групповом многоборье, она также завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами.

Стать первой россиянка не смогла только в упражнении с лентой. Там золотая медаль досталась представительнице Белоруссии Алине Горносько. Всего в активе Авериной 17 титулов чемпионки мира.