Чемпионка из России описала мужскую гимнастику фразой «меня выворачивает наружу»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала об отношении к мужским соревнованиям. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка обратила внимание на то, что в мужской гимнастике есть японское и испанское направление, и первое является более акробатичным. «Меня выворачивает наружу, когда я вижу испанское направление. Меня все ругают, что я не толерантна, но не могу на это смотреть. Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы... Мне становится плохо», — описала свое отношение подобной фразой Батыршина.

В июле этого года олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам. По ее мнению, «подобные тенденции приведут западное общество в тупик». В ответ призерка Олимпиады Яна Кудрявцева посчитала, что так резко высказываться нельзя.

В январе 2021 года мужчины впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике. Спортсмены продемонстрировали акробатические элементы, а также упражнения с булавой, скакалкой, двумя кольцами и палкой.