Российские гимнастки выиграли золото на чемпионате мира

Сборная России по гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на чемпионате мира

Российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на чемпионате мира, который проходит в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России выиграла соревнование, опередив команды Италии и Белоруссии. Россию представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Россиянки набрали 88,350 балла за выступление. У ближайших преследовательниц из Италии сумма баллов равна 86,000. Бронзовые призеры показали результат в 85,400 балла.

28 октября в упражнениях с булавами золото завоевала россиянка Дина Аверина. Второе место заняла сестра Авериной Арина. На третьем месте расположилась представительница Белоруссии Анастасия Салос.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина выиграла серебро в личном многоборье, уступив Линой Ашрам из Израиля. В России раскритиковали судейство на турнире, посчитав его необъективным.