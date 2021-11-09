Победившую сестер Авериных израильтянку признали спортсменкой года на родине

Гимнастку Ашрам признали спортсменкой года в Израиле после победы над сестрами Авериными

Израильская гимнастка Линой Ашрам признана спортсменкой года на родине. Об этом сообщается на странице Олимпийского комитета Израиля в Facebook.

Среди мужчин спортсменом года стал гимнаст Артем Долгопят. На Играх в Токио он стал олимпийским чемпионом.

В личном многоборье на Олимпиаде в Токио Ашрам завоевала золотую медаль. Израильтянка победила в противостоянии с российскими гимнастками. Она обошла сестер Дину и Арину Авериных, занявших второе и четвертое места соответственно.

Во время своего выступления израильтянка выронила предмет. Это спровоцировало судейский скандал на Играх: представители российской делегации и спортивные чиновники раскритиковали судейство на соревнованиях.

Ашрам — многократная призерка международных соревнований. В частности, на ее счету шесть серебряных медалей и пять бронзовых в рамках чемпионатов мира.