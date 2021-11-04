Дина Аверина извинилась за свое поведение после поражения на чемпионате мира

Дина Аверина о эмоциях после оценок на ЧМ: мне стыдно. Я не должна была себя так вести

Россиянка Дина Аверина извинилась, что не смогла сдержать эмоции после оценок в финале упражнения с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь! Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно. Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Мне было настолько стыдно», — рассказала спортсменка. Она добавила, что не до конца отошла от инцидента, произошедшего на Олимпийских играх в Токио, однако это не должно было стать причиной ее агрессии.

На прошедшем в Японии чемпионате мира Дина Аверина завоевала пять золотых медалей и одну серебряную. Теперь на ее счету 18 побед на мировых первенствах в карьере. Спортсменка превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой, в активе которой 17 золотых медалей.

Единственное серебро на ЧМ Аверина завоевала в упражнении с лентой, пропустив вперед представительницу Белоруссии Алину Горносько. После этого россиянка сравнила поражение на ЧМ и на Олимпиаде, назвав судейство несправедливым.

На Олимпиаде в Токио победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления, что вызвало разговоры в России о несправедливом судействе.

