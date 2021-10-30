Дина Аверина завоевала пятое золото на ЧМ в Японии и стала рекордсменкой

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка по итогам четырех упражнений набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько, она набрала 105,30 балла.

Тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка и сестра-близнец Дины Авериной Арина. Ее сумма составила 103,200 балла.

Для Дины Авериной это пятая победа на нынешнем чемпионате мира. До этого она первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также получила золото за победу сборной России в командных соревнованиях. Россиянка превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой, теперь в ее активе 18 золотых медалей на мировых первенствах.