«Сотворившую гадость» на ОИ российскую главу судей захотели вернуть в FIG

В FIG заявили, что Кузьмина включена в список кандидатов на должность главы техкома

Независимая комиссия по этике Международной федерации гимнастики (FIG) заявила, что россиянка Наталья Кузьмина включена в список кандидатов на должность главы технического комитета FIG по художественной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.

В FIG заявили, что Кузьмина была возвращена в список кандидатов после принятия временных мер, предписанных комиссией по этике. Отмечается, что кандидатура россиянки была снята по запросу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) в сентябре этого года.

Вице-президент FIG Василий Титов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд, который захотел вернуть ситуацию в доконфликтное состояние. По его мнению, FIG нарушает право ВФХГ номинировать и отзывать кандидатов. «Суд, обжалование, апелляция — как угодно. Ее уже никто не может выдвинуть. Сроки выдвижения, определенные уставом FIG, вышли», — подчеркнул Титов.

8 сентября Винер-Усманова отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.