Винер-Усманова ответила на вопрос о дальнейшей карьере Авериных

Ирина Винер-Усманова о будущем сестер Авериных: мы не знаем, что будет завтра

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ» высказалась о будущем сестер Авериных в спорте.

«Что будет завтра — мы не знаем. Сегодня надо радоваться, и не надо думать, что сегодня грустно, а завтра будет весело. Ведь завтра может и не наступить. Поэтому сегодня мы радуемся, а что будет завтра — увидим», — ответила Винер на вопрос о дальнейшей карьере Авериных. Она добавила, что придерживалась того же принципа и в работе с Алиной Кабаевой.

Ранее в субботу, 30 октября, Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье. Это позволило ей выиграть пятую золотую медаль на турнире и 18-ю в карьере. Она превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой, в активе которой 17 побед на мировых первенствах. На счету Арины золото, два серебра и две бронзы на ЧМ-2021.

После Олимпийских игр в Токио, где Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье, а Арина — четвертое, сестры собирались завершить карьеру. Однако позднее они поменяли свое решение.