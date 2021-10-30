Аверина высказалась о своем рекорде по количеству титулов чемпионки мира

Аверина о рекорде по количеству золотых медалей на ЧМ: я об этом даже не думала

Россиянка Дина Аверина не думала о рекорде по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Она высказалась в интервью ТАСС.

По словам спортсменки, о своем достижении она узнала об интернете. При этом Аверина подчеркнула, что ей приятно добиться такого успеха, так как она всегда равнялась на обладательницу предыдущего рекорда Евгению Канаеву.

Аверина установила историческое достижение ранее в субботу, 30 октября. Спортсменка на чемпионате мира в Японии выиграла личное многоборье и завоевала 18-ю медаль в карьере на первенствах планеты.

В активе Канаевой, которая завершила карьеру в 2012 году, 17 медалей высшего достоинства на чемпионатах мира. Она также является двукратной олимпийской чемпионкой.