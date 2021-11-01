Винер-Усманова рассказала о роли Путина в успехе российских гимнасток на ЧМ

Винер-Усманова об успехе на ЧМ: в нас верит такая величайшая личность мира, как Путин

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала президента России Владимира Путина величайшей личностью мира. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению тренера, глава государства сыграл роль в успехе россиянок на чемпионате мира в Японии, поддержав Дину Аверину после Олимпиады в Токио. «Вот это тоже для нас было огромным стимулом, чтобы выступать здесь ради этих слов», — рассказала Винер-Усманова.

Дина Аверина на чемпионате мира в Японии завоевала пять золотых медалей. Она довела общее количество побед на мировых первенствах до 18 и побила рекорд Евгении Канаевой, в активе которой 17 титулов.

ЧМ проходил с 27 по 31 октября. Россиянки проиграли только два финала из восьми. Дина Аверина стала серебряным призером в упражнении с лентой. Медаль того же достоинства была завоевана в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами. Во всех остальных дисциплинах первыми были представительницы России.