Российские гимнастки выиграли медальный зачет чемпионата мира

Сборная России стала первой в медальном зачете чемпионата мира по гимнастике

Российские гимнастки одержали победу в общем медальном зачете чемпионата мира, который завершился в японском Китакюсю. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России заняла первое место в зачете. Отечественные спортсменки выиграли семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. На второй строчке расположилась сборная Италии, в активе которой одно золото, три серебра и одна бронзовая награда. Гимнастки из Белоруссии выиграли в общей сложности семь наград: одно золото, два серебра и четыре бронзовые медали.

Седьмое золото российские гимнастки завоевали в заключительный соревновательный день. Отечественные спортсменки стали лучшими в групповом упражнении с пятью мячами.

Больше всего наград сборной России принесли выступления Дины Авериной. На ее счету четыре золотые медали. Россиянка стала 18-кратной чемпионкой мира.