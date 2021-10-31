Российские гимнастки завоевали очередное золото на чемпионате мира

Сборная России выиграла золото в групповом упражнении на ЧМ в Японии

Российские гимнастки стали лучшими в упражнении с пятью мячами на чемпионате мира, который проходит в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки завоевали очередное золото в рамках турнира. Сборную страны представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Второе место заняли представительницы Италии. Третья строчка — за японскими гимнастками.

29 октября отечественные гимнастки выиграли золотые медали в групповом многоборье. Россиянки набрали 88,350 балла за выступление. У ближайших преследовательниц из Италии сумма баллов равна 86,000. Бронзовые призеры показали результат в 85,400 балла.

Чемпионат мира завершится 31 октября. Турнир проходит в японском Китакюсю.

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