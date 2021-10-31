Винер-Усманова оценила судейство на чемпионате мира в Японии

Ирина Винер-Усманова заявила, что у нее нет претензий к работе судей на чемпионате мира

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила работу судей на чемпионате мира 2021 года в японском Китакюсю. Ее слова приводит ТАСС.

Винер заявила, что у нее нет претензий к арбитрам, так как они отлично выполнили свою работу в финалах многоборья и финалах отдельных видов. По ее мнению, это произошло, потому что работали судьи из разных стран, а руководство техкома не вмешивалось в выставление оценок. Глава федерации подчеркнула, что раскритиковала судей лишь после серебра Дины Авериной в упражнении с лентой.

После того как Аверина проиграла в упражнении с лентой, Винер-Усманова увидела в судействе повторение ситуации, которая произошла на Олимпийских играх в Токио. Тогда Аверина проиграла израильтянке Линой Ашрам в финале многоборья, хотя последняя уронила предмет.

Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата мира. Отечественные спортсменки выиграли семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Больше всего наград сборной России принесли выступления Дины Авериной. На ее счету четыре золотые медали. Россиянка стала 18-кратной чемпионкой мира.