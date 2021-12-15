Грузинский дизайнер провозгласил себя креативным директором Vetements

Грузинский дизайнер Гурам Гвасалия провозгласил себя креативным директором французского бренда Vetements, который он основал вместе с братом Демной Гвасалей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

40-летний модельер разместил черно-белое фото, на котором он позирует в кожаном пиджаке и футболке, а также солнцезащитных очках. «Всему свое время. Настал мой час выйти в свет! Создав коллекцию осень-2022, я решил занять пост креативного директора модного дома», — заявил он в подписи к публикации. Гвасалия добавил, что Vetements для него — больше чем бренд и что «ДНК марки течет у него в крови».

Известно, что модный дом остался без официального креативного директора, когда в сентябре 2019-го эту должность покинул Демна Гвасалия.

Братья основали французский модный дом Vetements в 2014 году. Его показы славились своей экстравагантностью и проходили в самых непредсказуемых местах. Например, одно из первых шоу бренда состоялось в знаменитом парижском секс-клубе Le Dépot. Кроме того, показы Vetements проходили в китайском ресторане, на блошином рынке и даже в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на Елисейских Полях в Париже.