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Разводящийся Лепс поделит с супругой недвижимость на миллиард рублей

Super: певцу Григорию Лепсу предстоит раздел недвижимости более чем на миллиард рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова за 20 лет брака приобрели имущество общей стоимостью более миллиарда рублей. Стоимость квартир и домов, которые паре предстоит разделить при разводе, раскрыл портал Super.

Супруге артиста принадлежит 300-метровая квартира в элитном комплексе River House в Хамовниках, ее стоимость — не менее 230 миллионов рублей. Сам Лепс владеет недвижимостью в 83 «квадрата» в районе улицы 1905 года — аналогичные объекты без отделки в доме стоят около 70 миллионов рублей.

Кроме того, у певца есть жилье в поселке на Новорижском шоссе. На участке в 40 соток расположены два особняка площадью 1555 и 2421 квадратных метра. Рядом с поместьем Лепс арендовал на 49 лет два гектара леса. Стоимость недвижимости оценить сложно — по данным Super, похожие загородные дома стоят около одного миллиарда рублей. Помимо этого, артисту принадлежит 4,2 гектара земли в Тверской области. Участок под застройку в 650 метрах от русла Волги Лепс приобрел в 2016 году.

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О разводе Григория Лепса с Анной Шаплыковой стало известно 10 декабря. Они познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. По словам адвоката Шаплыковой, пара еще не обсуждала раздел имущества. В последние годы вся семья Лепса проживала в загородном особняке в поселке «Коровино», а сам певец говорил, что построил этот дом для жены и детей.

Нина Ташевская
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