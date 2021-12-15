Макрон обсудит деятельность ЧВК Вагнера с властями африканской страны

Президент Франции Эммануэль Макрон 20-21 декабря 2021 года планирует официальный визит в Мали. В ходе поездки он планирует обсудить с президентом страны Ассими Гоита переговоры между властями африканской страны и российской частной военной компанией «Вагнер» и ее деятельность. Об этом сообщает Africa Intelligence.

13 декабря СМИ сообщили, что ЕС ввел ограничительные меры против четырех юридических и восьми физических лиц, якобы связанных с деятельностью ЧВК Вагнера на территории африканских стран. Кроме того, санкции ввели против лиц, «препятствующих демократическому процессу» в Мали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ЕС перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных стран-членов ООН, осудив действия Евросоюза.

Ранее осенью стало известно, что власти Мали заключили контракт с российской ЧВК на помощь в борьбе с местными террористами. Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения, отрицая связь между российскими властями и частной военной компанией.