Захарова высказалась о санкциях ЕС против ЧВК Вагнера

Вводя санкции против российских физических и юридических лиц, Европейский союз (ЕС) продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Так высказалась о новых санкциях объединения против частной военной компании (ЧВК) Вагнера официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Дипломат напомнила, что ЧВК не подконтрольны официальной Москве. Она отметила, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами. «Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику», — заключила Захарова.

Представитель МИД призвала ЕС перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных стран. По ее словам, Россия оставила за собой право отреагировать на недружественные действия. Дипломат также уличила объединение в снисходительной политике в отношении западных ЧВК, работающих в таких странах, как Афганистан, Ирак и Сирия. «А ведь многие из них замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права», — добавила она.

13 декабря стало известно, что ЕС ввел ограничительные меры против четырех юридических и восьми физических лиц, якобы связанных с деятельностью ЧВК Вагнера на территории африканских стран. Кроме того, санкции ввели против лиц, «препятствующих демократическому процессу» в Мали.