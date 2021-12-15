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Политолог допустил посредничество Макрона между Москвой и Киевом

Украинский политолог Бортник: Макрон может стать посредником между Россией и Украиной

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украинский политолог Руслан Бортник допустил, что французский президент Эммануэль Макрон передаст президенту России Владимиру Путину предложения Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе по итогам их встречи в среду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будут обсуждаться три уровня вопросов — это вопросы, связанные с нормандской четверкой (Украина, РФ, Франция, ФРГ) и мирным урегулированием, тем более, что Макрон имел диалог с американским президентом дважды и собирается в ближайшее время посетить Россию и провести переговоры с Путиным», — заявил Бортник.

По словам политолога, Макрон попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы добавить себе электоральных баллов внутри французской политической системы накануне выборов.

«Пока Турция предлагает себя публично, Франция попытается разыграть роль посредника в урегулировании в Донбассе», — заключил эксперт. Кроме того, по мнению политолога, Зеленский и Макрон будут обсуждать темы кредитов и реформ, которые от Украины ожидает Европейский союз.

15 декабря Зеленский проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и новым канцлером правительства Германии Олафом Шольцем. Лидеры трех стран намерены встретиться, чтобы обсудить реализацию Минских соглашений.

10 декабря Зеленский провел переговоры с Макроном. Глава государства рассказал, что во время беседы они обсудили вопросы работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, возобновление встреч в «нормандском формате», энергетическую безопасность и диверсификацию источников энергоносителей. Он также поблагодарил Макрона за положительную оценку «текущих реформ» на Украине.

Марина Совина
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