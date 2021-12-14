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В Германии заговорили о скорой встрече «нормандской тройки»

Зеленский обсудит минские договоренности с Макроном и канцлером Германии Шольцем

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский 15 декабря проведет встречу со своими французским коллегой Эммануэлем Макроном и новым канцлером правительства Германии Олафом Шольцем. Лидеры трех стран намерены встретиться, чтобы обсудить реализацию Минских соглашений, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«После приезда в Брюссель перед началом саммита пройдет встреча так называемой нормандской тройки. На встрече речь пойдет о том, что совместно решить, как можно вновь достичь прогресса в реализации минских договоренностей», — рассказали в Германии. При этом источник уточнил, что встреча двух президентов не означает превращения «нормандского формата» (переговоры России, Германии, Украины и Франции по ситуации в Донбассе — прим. «Ленты.ру») в «тройку».

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Зеленский, Макрон и Шольц поговорят в Брюсселе перед началом саммита «Восточного партнерства». Саммит создан для интеграции шести бывших союзных республик СССР, расположенных в Европе, и Европейского союза. Белоруссия в 2021 году вышла из партнерства, так что теперь в бельгийской столице ждут только пять делегаций.

Ранее украинский президент заявил о несоблюдении минских договоренностей Россией. По мнению Зеленского, Москва не пускает к пленным украинцам представителей международных организаций. Однако Россия не является стороной Минских соглашений, о чем неоднократно говорили представители МИД.

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Дмитрий Настасьев
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