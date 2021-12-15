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Бывший судья оценил шансы россиян избежать беспредела с новым законом о полиции

Экс-судья Пашин: у россиян невелики шансы избежать беспредела с новым законом о полиции

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Шансы для россиян избежать беспредела после расширения полномочий полиции невелики. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» в среду, 15 декабря, высказал федеральный судья в отставке, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин.

Отвечая на вопрос корреспондента «Лента.ру» о том, есть ли шансы у невиновного человека избежать тюрьмы с учетом расширенных полномочий полицейских и в ситуации, если обстоятельства сложатся против него, Пашин отметил, что «такой шанс и без всяких новых полномочий маленький».

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«Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова однажды в интервью сказала, что если есть слово полицейского и слово простого человека, то верить нужно полицейскому. В приговорах я до сих пор вижу фразы вроде "суд доверяет сотрудникам полиции, так как у них нет оснований говорить неправду"», — рассказал Пашин.

Как отметил экс-судья, складывается впечатление, что полицейские «не пытают, не грабят и не фальсифицируют доказательства». «Дать полицейским новые права — это значит поставить под еще большую угрозу нашу безопасность», — заключил он.

Ранее Пашин заявил, что расширение полномочий полиции в России, проводимое законодателями, имеет главный недостаток — оно сильно расширяет возможности для фальсификации доказательств.

Закон о расширении полномочий полиции в России 15 декабря рассмотрит Совет Федерации. 14 декабря Комитет по конституционному законодательству Совфеда рекомендовал одобрить документ.

8 декабря Госдума приняла этот закон. Он будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», однако вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, а также при угрозе теракта или для задержания подозреваемых. В случае задержания преступника полицейские смогут законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять целые строения.

Владимир Шарапов
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