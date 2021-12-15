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Названы сроки публикации данных об эффективности «Спутника V» против омикрона

В течение недели будут опубликованы данные об эффективности «Спутника V» против омикрона

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Центр имени Гамалеи опубликует в течение недели собственные положительные данные об эффективности российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» против омикрон-штамма коронавируса. Такие сроки назвали представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее отмечала, что один инфицированный омикроном, по оценкам экспертов, может заразить трех и более человек в то время, как дельта — 0,8.

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В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объявил о создании вакцины «Спутник V», модифицированной под омикрон-штамм коронавируса. По его словам, препарат проходит первую стадию клинических исследований.

На этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что проверка эффективности вакцин против омикрон-штамма коронавируса в общей сложности может занять до трех недель. План работ по данному вопросу составлен, работы ведутся.

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Анна Щербакова
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