В «Спартаке» ответили на информацию об отказе Витории добровольно покинуть клуб

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что португальский тренер Руй Витория в жесткой форме отказывался покинуть клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет, это неправда. Вся информация — в пресс-релизе», — ответил Зеленов. Он подчеркнул, что решение было принято совместно, и контракт был расторгнут добровольно, по соглашению сторон.

Ранее 15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера. Специалист возглавлял московскую команду с 21 мая 2021 года. Он также известен по работе с португальской «Бенфикой», «Пасуш де Феррейрой» и другими клубами.

Под руководством португальца красно-белые завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе. После 18 матчей чемпионата России команда занимает девятое место, набрав 23 очка.