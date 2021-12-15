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Спорт

«Спартак» уволил главного тренера

Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Руй Витория

Руй Витория. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Спартак» уволил португальца Руя Виторию с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Об уходе специалиста стало известно в среду, 15 декабря. Стороны договорились расстаться по взаимному согласию, говорится в сообщении клуба.

13 декабря сообщалось, что смена главного тренера в команде будет обсуждаться на заседании совета директоров «Спартака». В ходе него также должны были оценить работу Витории на посту.

Заключительный матч осенней части чемпионата против «Сочи» красно-белые под руководством португальского специалиста проиграли. Однако они успешно выступили в рамках Лиги Европы, гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

Специалист возглавлял московскую команду с 21 мая 2021 года, он также известен по работе в ряде португальских клубов: «Бенфика», «Пасуш де Феррейра» и других.

Андрей Стрельцов
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