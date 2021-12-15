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Акции «Сургутнефтегаза» взлетели в цене

Бумаги «Сургутнефтегаза» взлетели на 16 процентов из-за слухов о конкуренции с «Газпромом»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ходе торгов в среду, 15 декабря, акции «Сургутнефтегаза» взлетели на 16,67 процента, с 36,48 до 42,38 рубля за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи. На момент написания заметки бумаги скорректировались до 40,33 рубля.

Накануне вечером министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что еще одна компания подала заявку на допуск к экспорту газа по трубам, но не озвучил ее названия. Если слухи подтвердятся, то конкурентом «Газпрома», пока обладающего монопольным правом на поставки топлива по трубопроводам за границу, станет именно «Сургутнефтегаз».

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В конце августа глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом». Компания заявила о готовности платить значительно увеличенный налог на добычу за эту возможность. Глава государства поручил кабинету министров рассмотреть вопрос.

В конце сентября правительство к поддержало идею разрешить «Роснефти» «в качестве эксперимента» экспорт в Европу до 10 миллиардов кубометров газа в год. Окончательное решение на высшем уровне еще не принято.

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Платон Щукин
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