Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, судья шоу «Ледниковый период» на Первом канале Татьяна Тарасова пропустила съемки финального выпуска программы из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ведущий проекта, олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что Тарасова плохо себя чувствует. Он выразил надежду, что тренер скоро вернется к съемкам.

«Татьяна Анатольевна, мы переживаем за вас, очень вас любим и желаем возвращения в наш проект», — сказал фигурист.

Вместо Тарасовой в качестве судьи был приглашен актер Даниил Спиваковский.

В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступившего предложения поехать на чемпионат России в Челябинске. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.