Тайсон Фьюри назвал желаемых соперников на 2022 год

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал имена четырех возможных соперников на следующий год. Об этом он сообщил в Twitter.

Среди возможных соперников фигурирует американец Деонтей Уайлдер, с которым Фьюри провел единственный бой в 2021 году. Британец нокаутировал соперника в трилогии и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Помимо Уайлдера, в 2022 году он желал бы встретиться с Диллианом Уайтом, Дереком Чисорой, а также Энтони Джошуа. По мнению Фьюри, они с Джошуа могли бы провести два боя за год.

В комментариях подписчики боксера заметили, что в списке отсутствует украинец Александр Усик. Сообщалось, что сторонам не удалось договориться о проведении боя.

Ранее боксер говорил, что хотел бы встретиться на ринге с женщиной. Для такого поединка, по мнению Фьюри, подойдет соотечественница Саванна Маршалл. Он отметил, что спортсменка высокая и красивая, поэтому такой бой будет хорошо смотреться по телевизору.

Фьюри владеет чемпионским поясом по версии WBC. В его активе 31 победа в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей.