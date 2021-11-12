Назван следующий соперник Тайсона Фьюри

Следующим соперником британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт. Его назвало издание The Sun.

После победы британца над американцем Деонтеем Уайлдером Всемирный боксерский совет (WBC) дал Фьюри 30 дней для организации поединка против украинца Александра Усика. Договориться сторонам о проведении боя не удалось. По этой причине Фьюри предстоит поединок с обязательным претендентом — Уайтом. Ожидается, что официально о новом бое Фьюри будет объявлено на следующей неделе.

10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в их третьем поединке. Британец удержал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

30 октября Уайт должен был подраться против шведа Отто Валлина. Однако британец был вынужден сняться с боя из-за травмы. Схватка между тяжеловесами отменилась.