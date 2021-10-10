В сети появилось видео лучших моментов третьего боя Фьюри и Уайлдера

В сети появилось видео лучших моментов поединка тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Ролик доступен на YouTube-канале PBC ON FOX.

В ролике представлены нокдауны противостояния Фьюри и Уайлдера. Сама схватка завершилась победой британского боксера. Он удержал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок прошел в Лас-Вегасе.

Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. Оба раза он уступал в схватке с Фьюри. Этот поединок стал третьей встречей между тяжеловесами в ринге.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел в декабре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья. Во второй схватке победу праздновал британский тяжеловес.