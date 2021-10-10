Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе и защитил титул. Трансляцию боя в воскресенье, 10 октября, вел телеканал РЕН ТВ.

Поединок продлился 11 раундов. В последнем раунде британский тяжеловес прижал соперника к канатам и нанес три удара. После этого Деонтей продержался несколько секунд.

Эта победа стала для британца 32-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью.

Перед поединком на традиционной церемонии взвешивания Фьюри показал вес в 125,6 килограмма, вес Уайлдера составил 107,9 килограмма.

30 сентября Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика над соотечественником Энтони Джошуа. Спортсмен заявил, что украинец сделал свое дело, однако он был сильно оскорблен его победой.