Фьюри дал совет Джошуа на реванш с Усиком

Тайсон Фьюри посоветовал Энтони Джошуа отдать все силы в реванше с Усиком

Чемпион мира по версии Всемирного бойцовского совета (WBC) Тайсон Фьюри порассуждал о реванше между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Слова британского боксера передает «Би-би-си».

Фьюри призвал Джошуа сменить тактику и дал соотечественнику другие советы. «Главное, отдать все силы, чтобы к себе не было никаких вопросов. Пусть Джошуа просто будет собой. Упрется ногами в ринг и будет бить изо всех сил», — заявил Фьюри.

Британский боксер отметил, что не хочет критиковать соотечественника, проигравшего Усику. «Какой смысл издеваться над человеком? Ему и так непросто. Он, скорее всего, сейчас морально раздавлен», — отметил спортсмен.

Бой между Усиком и Джошуа состоялся 26 сентября в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей. Он стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Менеджер Усика Александр Краснюк заявил, что контракт с Джошуа предусматривает реванш. По его словам, повторный поединок может состояться до конца марта 2022 года. Планируется, что бой пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».

