Победу Усика над Джошуа встретили слезами

Спарринг-партнер британского боксера-тяжеловеса Энтони Джошуа Вартан Арутюнян в интервью YouTube-каналу «Руки Выше» описал атмосферу на стадионе после поражения спортсмена от украинца Александра Усика.

Спортсмен рассказал, что весь стадион в Лондоне болел за британца, поэтому победу Усика встретили слезами. «Были даже драки после боя. Все реально плакали, когда он проиграл. Даже охрана. Такого вообще никто не ожидал. Там зал был в шоке. Все ушли со слезами на глазах», — заявил он, добавив, что остался впечатлен атмосферой после поединка.

Ранее 30 сентября британский тяжеловес Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика над Джошуа. Спортсмен заявил, что был сильно оскорблен победой украинца.

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик нанес поражение Джошуа и отобрал у британца четыре чемпионских пояса. Таким образом, украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).