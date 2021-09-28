Появились подробности возможного реванша Усика и Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа могут провести реванш до конца марта 2022 года в Киеве

Менеджер Александр Красюк поделился подробностями о матче-реванше боксеров Александра Усика и Энтони Джошуа. Появившуюся информацию он озвучил на пресс-конференции, прямая трансляция которой велась на YouTube-канале украинского спортсмена.

Промоутер рассказал, что пункт о реванше значился в контракте на первый бой с Джошуа. Красюк сообщил, что на проведение повторного поединка отводится ограниченное время. Бой может состояться до конца марта 2022 года. «Даты приблизительные — это февраль-март. Зима, Киев, "Олимпийский"», — заявил он.

Также Красюк рассказал о реакции Усика на возможный реванш. По его словам, украинский боксер обрадовался возможности снова встретиться с Джошуа. «Он сказал: "Побью Антоху дважды, класс"», — добавил менеджер Усика.

Бой Усика с Джошуа состоялся 26 сентября в Лондоне. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

После поединка Усик вернул Джошуа чемпионские пояса, так как ему должны изготовить именные. Британский боксер при встрече с украинцем сказал, что они скоро увидятся снова.