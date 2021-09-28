Усик рассказал об отношении к деньгам после победы над Джошуа

Боксер Александр Усик после победы над Джошуа: не думал о том, сколько я заработаю

Боксер Александр Усик признался, что не думал о деньгах во время подготовки к бою с Энтони Джошуа. Это заявление он сделал во время пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал украинского боксера.

Усик рассказал, что каждый день слышит вопрос о том, сколько он заработал за поединок с британцем. Он выразил свое отношение деньгам и призвал не думать о его «бабках». «Каждый божий день во время подготовки мы выжимали из себя все. Не думал о том, сколько я заработаю. Все это было не ради долларов или гривен», — заявил Усик.

Боксер признал, что всегда стремится заработать больше денег. При этом он отметил, что нужно относиться к ним с осторожностью. «Деньги — хороший слуга, но плохой господин. Надо контролировать желание иметь много денег. А если у вас их много, поделитесь», — добавил Усик.

26 сентября менеджер Усика Александр Красюк заявил, что боксер после боя с Джошуа получил самый большой гонорар в карьере. При этом называть точную сумму он отказался. Ранее сообщалось, что Усик может заработать за бой с британцем более 3,5 миллиона евро.

Боксеры провели поединок в ночь на 26 сентября в Лондоне. Усик одержал победу единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113. Украинский боксер стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

