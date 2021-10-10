Уайлдер высказался после нокаута от Фьюри

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер высказался после поражения от британца Тайсона Фьюри в их третьем поединке. Об этом сообщает The Mirror.

35-летний американец признался, что оказался недостаточно хорош, чтобы превзойти Фьюри в их третьей схватке. «Я понимал, что в супертяжах не балетом занимаются. Он пытался меня задавить и у него это получилось», — заявил Уайлдер.

В ночь на воскресенье, 10 октября, Фьюри победил Уайлдера и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В 11-м раунде британец нокаутировал соперника. Фьюри добился 32-й победы в карьере при единственной ничьей.

Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. Оба раза его побеждал Фьюри. Всего на счету Уайлдера 42 победы при двух поражениях и одной ничьей.