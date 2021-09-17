Тайсон Фьюри назвал двух самых опасных для себя тяжеловесов

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал двух наиболее грозных представителей дивизиона. Его слова приводит ESPN.

33-летний британец отметил, что, безусловно, считает опасным соперником американца Деонтея Уайлдера. Кроме того, Фьюри назвал еще одного потенциально опасного оппонента — украинского тяжеловеса Александра Усика.

«Странноватый тип, левша, становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Схватка с ним вполне может стать большим вызовом для меня», — считает Фьюри.

Третий поединок Уайлдера и Фьюри намечен на 9 октября. Поединок неоднократно переносился. Бой будет вестись за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring.

На счету Фьюри 30 побед и ни одного поражения. В феврале 2020-го он нокаутировал Уайлдера в их втором поединке. Первая схватка между тяжеловесами завершилась вничью.