Усика посчитали «ненастоящим» претендентом на чемпионский титул

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением относительно возможного поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа. Его слова передает Sky Sports.

Уайт признался, что не впечатлен выступлениями Усика в супертяжелом весе. Он отметил, что у украинца нет сильного удара. «Он — ненастоящий претендент на титул. Только несколько бойцов способны выступать на одном уровне что в тяжелом, что в супертяжелом весе», — заявил Уайт. Ярким примером такого боксера он назвал Эвандера Холифилда.

22 мая стало известно, что Джошуа обязали провести поединок с Усиком в рамках защиты титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом британец должен дважды в 2021 году подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри.

Усик дебютировал в супертяжелом весе осенью 2019-го. Он одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном. Спустя год украинец оказался сильнее Дерека Чисоры.

Усик ни разу не уступал в профессиональном боксе. На его счету 18 побед в 18 поединках. Украинец удерживал четыре чемпионских пояса в первом тяжелом весе.