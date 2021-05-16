Тайсон Фьюри назвал дату боя с Джошуа

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал дату поединка с Энтони Джошуа. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний тяжеловес заявил, что бой пройдет 14 августа в Саудовской Аравии. «Вас ждет крупнейшее спортивное событие планеты», — добавил Фьюри.

Ранее стало известно, что оба бойца согласовали контракты на два поединка. Отмечалось, что схватки должны состоятся до конца 2021 года.

В декабре 2020-го Джошуа одолел болгарина Кубрата Пулева. На счету 31-летнего британца 24 победы, 22 из которых добыты нокаутом.

В феврале 2020-го Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером и забрал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джошуа в свою очередь удерживает четыре пояса.

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